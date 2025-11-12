Sarah, yaşadıklarını Dave Ramsey’in sunduğu The Ramsey Show programında paylaştı. Hangi şirkette çalıştığını açıklamasa da, internet kullanıcıları bunun teknoloji devi Nvidia olduğuna dair tahminlerde bulundu. Son iki yılda hisseleri binlerce oranında değer kazanan Nvidia, benzer hikâyelere sahne olan bir “servet makinesi” olarak öne çıktı. Ancak Sarah, aniden milyoner olmanın şaşkınlığıyla bu duruma tepki vererek, “Ne yapacağımı bilmiyorum,” ifadelerini kullandı.

Ünlü finans danışmanı Dave Ramsey, Sarah’ya servetinin tek bir hisseye bağlı olmasının “tehlikeli ve akılsızca” olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Ramsey, bazı hisseleri satmasını ve kazancını farklı yatırım araçlarına dağıtmasını tavsiye etti. Ancak 18 milyon dolarlık bir hisse satışının onu ABD’nin en yüksek vergi dilimine sokacağına dikkat çekti. Ramsey, “Ben senin yerinde olsam biraz vergi ödemeyi göze alır, ama paramı güvenceye alırdım. %20 vergi ödersin, ama huzurun olur,” dedi. Uzmanlar, Sarah’nın Washington eyaletinde yaşaması nedeniyle %20 federal ve %7 ek eyalet vergisi ödemek durumunda kalacağını belirtiyor. Ramsey ayrıca, bu süreçte bir vergi planlayıcısı veya finans danışmanıyla çalışmasını da önerdi.

Uzun vadeli yatırımlar kazandırıyor