Son Mühür - ABD’nin Seattle kentinde yaşayan 50 yaşındaki Sarah, sıradan bir gün evinde otururken hayatının en büyük sürprizini yaşadı. Yıllar önce çalıştığı teknoloji devinden kalan bir çalışan hesabını kontrol ettiğinde, ekranda 18 milyon dolarlık tutarı görünce inanamadı. 20 yıldır evde eğitimle çocuklarını yetiştiren Sarah, unutulduğunu sandığı bir yatırım hesabında böylesine büyük bir servetin biriktiğini görünce ne yapacağını bilemedi.
O hisse tavan yaptı
Sarah, yaşadıklarını Dave Ramsey’in sunduğu The Ramsey Show programında paylaştı. Hangi şirkette çalıştığını açıklamasa da, internet kullanıcıları bunun teknoloji devi Nvidia olduğuna dair tahminlerde bulundu. Son iki yılda hisseleri binlerce oranında değer kazanan Nvidia, benzer hikâyelere sahne olan bir “servet makinesi” olarak öne çıktı. Ancak Sarah, aniden milyoner olmanın şaşkınlığıyla bu duruma tepki vererek, “Ne yapacağımı bilmiyorum,” ifadelerini kullandı.
Şimdi sıra vergi ödemeye geldi
Ünlü finans danışmanı Dave Ramsey, Sarah’ya servetinin tek bir hisseye bağlı olmasının “tehlikeli ve akılsızca” olduğunu belirterek uyarıda bulundu. Ramsey, bazı hisseleri satmasını ve kazancını farklı yatırım araçlarına dağıtmasını tavsiye etti. Ancak 18 milyon dolarlık bir hisse satışının onu ABD’nin en yüksek vergi dilimine sokacağına dikkat çekti. Ramsey, “Ben senin yerinde olsam biraz vergi ödemeyi göze alır, ama paramı güvenceye alırdım. %20 vergi ödersin, ama huzurun olur,” dedi. Uzmanlar, Sarah’nın Washington eyaletinde yaşaması nedeniyle %20 federal ve %7 ek eyalet vergisi ödemek durumunda kalacağını belirtiyor. Ramsey ayrıca, bu süreçte bir vergi planlayıcısı veya finans danışmanıyla çalışmasını da önerdi.
Uzun vadeli yatırımlar kazandırıyor
Sarah’nın hikâyesi, küçük yatırımcılara zamanın paradan daha değerli olduğunu gösteren önemli bir ders oldu. Uzmanlar, “piyasayı zamanlamak” yerine “piyasada kalmak” anlayışının uzun vadede kazandırdığını vurguluyor. Ünlü yatırımcı Warren Buffett da bunu destekleyerek, “Piyasayı zamanlamaya çalışmak hem imkânsız hem de aptalcadır. Beğendiğin bir şeyi al ve 20 yıl bekle” diyor. Gerçekten de uzun vadeli ve sabırlı yatırımcılar kazanç sağlıyor; resmi verilere göre, 2004’te S&P 500 endeksine yatırılan 10 bin dolar, 2024’te 71 bin 640 dolara yükseldi.