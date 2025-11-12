Son Mühür - Ticaret Bakanlığı, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hizmet veren bir restoranda, menüde belirtilen fiyat ile müşteriden tahsil edilen ücret arasında fark tespit edilmesi üzerine işletmeye idari para cezası uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın “Tavuk Dürüm + Patates + İçecek 280 TL” olarak duyurulan menüde, içecek olarak kola seçildiğinde ek ücret alındığını bildirmesi üzerine ekipler inceleme başlattı.

İdari para cezası uygulanacak

Denetim sonucu, menüde belirtilen fiyat ile müşteriden tahsil edilen ücret arasında fark olduğu tespit edildi. Bu nedenle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi gereğince işletmeye idari para cezası verildi. Ayrıca, söz konusu uygulamanın “yanıltıcı reklam” kapsamında değerlendirilmesi için dosya, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü – Reklam Kurulu’na sevk edildi.