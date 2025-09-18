Son Mühür- NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu kez parkelerdeki performansıyla değil özel hayatıyla konuşuluyor. Genç yıldızın, üç yıldır ABD’li Hannah Cherry ile mutlu bir birliktelik yaşadığı biliniyor.

Ailelerden tam destek

Şengün’ün sevgilisi Cherry’nin ailesi, milli basketbolcuyu yakından takip ediyor. Annesi Cindy Cherry ve babası George Cherry, fırsat buldukça Houston Rockets maçlarını tribünden izleyerek Alperen’e destek veriyor.

İki aile bir arada

Alperen Şengün’ün ailesiyle Hannah Cherry’nin ailesi arasındaki bağın da güçlü olduğu öğrenildi. Şengün’ün anne ve babası, Ayşe ve Kemal Şengün’ün, kızlarının ailesiyle tanıştığı ve hatta birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada ilgi gördü

Şengün’ün sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesi ile verdiği samimi pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç basketbolcunun özel hayatındaki bu sıcak görüntüler, hayranlarının da dikkatini çekti.