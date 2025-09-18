Son Mühür/ Begüm Mol- ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Güneşin Kızları’, ‘Aslan Ailem’, ‘Afili Aşk’, ‘Aşk Mantık İntikam’ ve ‘Kraliçe’ gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Burcu Özberk, son dönemde sosyal medyada aldığı yorumlarla gündeme gelmişti. Özberk, kilo aldığına yönelik gelen mesajlara karşı çıkarak “Evet, kilo aldım ama mutluyum” ifadeleriyle isyan etmişti.

Oyuncu, açıklamasında şu sözlere yer vermişti:



“Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz, belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığımla ilgili sohbet etmediğim insanlar bunu gündem yapıyor. Lütfen sağlıklı, özgün ve mutlu olalım.”

Sokakta görüntülendi

Bu açıklamanın ardından ünlü oyuncu, evinin bulunduğu sokakta köpeğini gezdirirken hayranlarından biriyle karşılaştı. Burcu Özberk, günlük ve doğal haliyle olmasına rağmen kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kişiyi geri çevirmedi.

Sosyal medyada tepki toplayan not

Ancak söz konusu kişi, oyuncuyla çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşıp “Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti.” notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, takipçilerden büyük tepki geldi.

“Hem rahatsız etti hem de zorbaladı”

Kullanıcılar söz konusu yorumu eleştirerek “Bu ne terbiyesizlik”, “Hem kadını rahatsız etmiş hem de zorbalamış”, “Gerçekten inanılır gibi değil” ve “Tam bir ikiyüzlülük” şeklinde yorumlarda bulundu.