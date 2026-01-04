Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın ikinci başkanlık dönemi dünya siyaseti için zor geçecek diyenler Venezuela'da yaşananlara bakarak ne kadar haklı olduklarını düşünüyor.

Yeni yılın ilk hafta sonuna dünya Venezuela'da birkaç saatlik zaman diliminde yaşanan ve Hollywood film senaryolarını aratmayan gelişmelerin şokunu yaşıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ABD Delta Force güçlerince teslim alınıp ülkeden çıkarılması uluslararası hukuk kurallarıyla Birleşmiş Milletler'in varlığına yönelik tartışmaları beraberinde getirdi.



Yeni hedef kim?



ABD'nin tüm Amerika kıtasına yönelik yeni bir dönemin başladığını gösteren hamlesi sonrası yeni hedef kim olacak sorusu da gündeme gelmişti.

Venezuela'ya yönelik operasyonu uyuşturucu kartellerini gerekçe göstererek başlatan Trump'ın yeni hedefi olarak kendisine açık kapı bıraktığı görüldü.

Trump, Maduro ve eşinin ABD'ye doğru götürüldüğü dakikalarda Fox News televizyonuna konuştu ve Meksika, Kolombiya ve Küba için sıkıntılı bir dönemin başlayacağı sinyallerini verdi.



Meksika'yı karteller yönetiyor...



Trump'ın hedefindeki ülkeler arasında güney komşusu Meksika vardı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a göndermede bulunan Trump,

"İyi bir kadın, ama ülkeyi karteller yönetiyor. O yönetmiyor. Karteller yönetiyor Meksika'yı.

Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması lazım.

Ona defalarca sordum. Kartelleri ortadan kaldırmamızı ister misiniz?'' sözleriyle dikkat çekti.

Kolombiya'da hedef tahtasında...



Venezuela'ya yönelik saldırıyı Latin Amerika'nın egemenliğine saldırı olarak nitelendiren Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu da hedef tahtasına koyan Trump,

''Kolombiya Cumhurbaşkanı k.çını kollasa iyi olur. Kolombiya Başkanı Gustavo'nun kokain ürettiği fabrikaları var. Kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Dikkatli olsun.'' ifadeleriyle sıradaki hedefin Kolombiya olabileceğini ima etti.



Küba için de açık kapı bıraktı...



Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez Venezuela'ya yönelik saldırının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada,

''Küba Vezeuela'ya yönelik ABD'nin yaptığı suç teşkil eden saldırıya karşı uluslararası toplumun acil tepki vermesini talep ediyor ve saldırıyı kınıyor. Cesur Venezuela halkına ve Latin Amerika'ya devlet terörü uygulanmaktadır. Ya vatan, ya ölüm. Kazanacağız'' mesajı vermişti.

Başkan Bermudez'in açıklamalarının ardından Trump'tan Küba'ya yönelik açıklama da gecikmedi. Trump, ''Kübayı da konuşmaya başlayacağız. Çok kötü yönetiliyorlar'' sözleriyle hedefe koyduğu üçüncü ülkenin Küba olduğunu işaret etmiş oldu.

