İzmir’in efeler diyarı Ödemiş’te adı ‘hayalet köye’ çıkan Lübbey Mahallesi, üzerindeki kasvetten kurtulup turizmin yeni gözdesi olma yolculuğuna hazırlanıyor. Halihazırda sayılı ailenin yaşamaya devam ettiği köy, yapılacak restorasyon çalışmaları sonrası adeta yeni kimliğine kavuşacak.

Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan ve Ödemiş merkeze 10 kilometrelik mesafede duran Lübbey Mahallesi, Osmanlı’dan miras kalan mimarisiyle taş ve kerpiç yapılarıyla biliniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tescilli kentsel SİT alanı olarak koruma altına alınan bölgede, 44 tescilli sivil mimari ve 4 adet de anıtsal eser yer alıyor.

“Tekrar cazibe merkezi haline gelecek”

Lübbey’in Efeler Yolu projesine dahil edilmesiyle bölgeyi ziyaret eden İzmir Valisi Süleyman Elban, “Burayla ilgili sonra değişik hikayeler uyduruluyor. 'Perili köy, şöyle hikayesi var, böyle hikayesi var' diye... O gerekçe şimdi ortadan kalktı. Yani tekrar buraya elektrik geldi. Şimdi suyu var, daha da sağlıklı bir şebeke sistemi, suyu, kanalizasyonu olacak. Tabii caminin restorasyonu... Burada yeni yeni insanların eski evleri satın alıp restorasyon amaçları var. Tabii bu altyapının olmasıyla birlikte. Dolayısıyla burası tekrar cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

“1-2 aya restorasyon tamamlanır”

Vali Elban, bölgenin hem sanatsal hem de akademik birçok çalışmaya da ışık olduğunu aktardı. Lübbey’in Milli Mücadele yıllarında efelerin direnişine ev sahipliği yaptığını söyleyen Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Cumhur Şener de yapının ahşap ve taşın estetik uyumunu yansıtan Bursa kemerleri ve Bağdadi teknikle inşa edildiğini belirtti. Şener, Tescilli bir kültür varlığımız. Taş ve ahşabın çok iyi kaynaştığı, mimari özelliği güzel olan Bursa kemerleri bulunan Bağdadi mimari ve kıtık sıvalarıyla inşa edilmiş. Burada bir yerleşkenin, bir yaşamın izi olduğu, doğanın içinde bir hayatı sunduğu bir bölgedeyiz. Büyük ihtimalle 1-2 aya kadar bu restorasyon tamamlanır” diye konuştu. Bölgedeki 100 evin büyük kısmının metruk halde olduğunu da söyleyen Şener, 4 yapıda restorasyonun bittiği, 2 yapıda ise çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bilgisini aktardı.