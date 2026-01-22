UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynadığı mücadeleden puansız ayrıldı.

Chobani Stadyumu’nda tek golle sonuçlandı

Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, maçın kaderini ilk yarıda atılan gol belirledi. Aston Villa, 25. dakikada Jadon Sancho’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe aradığı golü bulamadı

Yediği golün ardından oyunda dengeyi kurmaya çalışan Fenerbahçe, ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı. Sarı-lacivertliler yakaladıkları pozisyonları değerlendiremezken, Aston Villa savunması hata yapmadı.

Puan durumu şekillendi

Bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptaki puanını 11’de bırakırken, Aston Villa puanını 18’e yükseltti. İngiliz ekibi üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

İlk 11'ler!

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Asensio, İsmail YÜksek, Fred, Nene, Duran, Kerem

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Mings, Digne, Sancho, Tielemans, Bogarde, Buendia, Rogers, Watkins