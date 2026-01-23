Davos’ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu toplantılarında objektiflere yansıyan görüntüler, ABD Başkanı Donald Trump’ın elindeki morluk nedeniyle kamuoyunda merak uyandırdı.

Zirve temaslarının ardından Washington’a dönüş yolunda konuşan Trump, sağlık durumuna ilişkin iddialara açıklık getirdi.

“Sağlığım gayet iyi”

Davos’taki görüşmelerinin ardından uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Donald Trump, elindeki morluğun ciddi bir sağlık sorununa işaret etmediğini belirterek, “Gayet iyiyim” dedi. Trump, söz konusu izlerin bir kaza ve kullandığı ilaçlarla bağlantılı olduğunu ifade etti.

“Elimi masaya çarptım, aspirin etkisi var”

Trump, elini bir masanın köşesine çarptığını, ardından düzenli kullandığı aspirin nedeniyle morluk oluştuğunu anlattı.

Açıklamasında, “Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Büyük aspirin alıyorum; bunun yan etkilerinden biri de bu” ifadelerini kullandı.

Doktorunun ilaca gerek olmadığını söylediğini aktaran Trump, yine de “riske girmemek” için aspirini sürdürdüğünü vurguladı.

Beyaz Saray’dan resmi açıklama

Konuya ilişkin White House cephesinden de açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın bir etkinlik sırasında imza masasının köşesine elini çarpması sonucu morluk oluştuğunu doğruladı.

Leavitt, daha önce yaptığı değerlendirmede de aspirin kullanan kişilerde sık el sıkışmaya bağlı doku hassasiyetinin görülebileceğini belirtmişti.