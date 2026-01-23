İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol doğrultusunda, bugünden Ramazan ayının sonuna kadar İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere uygun fiyatlı kırmızı et ve tereyağı sunulacağını ifade etti.

Et ve tereyağına zam yapılmayacak

Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız." şeklinde konuştu.

Kartal, et ürünlerinde olduğu gibi tereyağında da fiyatı sabitlediklerini ve Ramazan ayı sonuna kadar 384 TL’den tüketiciye sunmayı sürdüreceklerini belirtti. Yerel marketlerin pek çok ürün grubunda uyguladığı indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.