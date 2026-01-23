İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol doğrultusunda, bugünden Ramazan ayının sonuna kadar İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere uygun fiyatlı kırmızı et ve tereyağı sunulacağını ifade etti.
Et ve tereyağına zam yapılmayacak
Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız." şeklinde konuştu.
Kartal, et ürünlerinde olduğu gibi tereyağında da fiyatı sabitlediklerini ve Ramazan ayı sonuna kadar 384 TL’den tüketiciye sunmayı sürdüreceklerini belirtti. Yerel marketlerin pek çok ürün grubunda uyguladığı indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.
Kartal, Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile Mart 2023’ten bu yana devam eden protokol kapsamında, İstanbul’daki tüm hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırıldığını ifade etti.
Kartal, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Yıl boyunca yerel marketler olarak yaptığımız çeşitli kampanyalarla tüketicimizi fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyorum."
Et ve Süt Kurumu protokolü kapsamında kampanyaya katılan üye marketlerde Ramazan ayı sonuna kadar fiyatlar sabit tutulacak. Buna göre dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL ve tereyağı 384 TL’den satışa sunulacak.
İşte, geçerli olacak marketler
Et ve Süt Kurumu üzerinden tedarik edilen ürünler; Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross, Show Gross gibi toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.