Son Mühür - ABD’de reşit olmayan kız çocuklarını özel jetiyle kendisine ait adaya götürerek cinsel istismarda bulunduğu ve bir fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein hakkında, United States Department of Justice tarafından yayımlanan yaklaşık 3 milyon belge kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Epstein'den karmaşık cevaplar...

Dosyalarda, Jeffrey Epstein’in suçlamalarına ve servetine odaklanan daha önce yapılmış dikkat çekici bir röportaj da ortaya çıktı. BBC ve Sky News tarafından yayımlanan röportajdan aktarılan bölümlerde, Epstein’in yaklaşık iki saat süren görüşmede soruları yanıtladığı görülüyor. Röportajı gerçekleştiren kişinin kimliği, görüşmenin tarihi ve yapılma nedeni açıklanmadı.

Röportajın bir kısmında Epstein’e parasının “kirli” olup olmadığı soruluyor. Epstein bu soruya “Hayır, değil. Çünkü o parayı ben kazandım” yanıtını veriyor. Gazetecinin, servetini “dünyanın en kötü insanlarına, korkunç işler yapanlara danışmanlık yaparak” elde ettiğini söylemesi üzerine ise Epstein, “Ahlak her zaman karmaşık bir konudur” ifadelerini kullanıyor.

''Şeytan beni korkutuyor''

Ardından gazetecinin “Üçüncü dereceden bir cinsel suçlu musunuz?” sorusuna Jeffrey Epstein, “Hayır, birinci derecedenim. En alt seviyedeyim” yanıtını veriyor. Devamında kendisini “şeytanın ta kendisi” olarak görüp görmediği sorulduğunda ise “Hayır, iyi bir aynam var” diyor. Gazetecinin soruyu ciddiyetle tekrarlayıp Epstein’in şeytanın tüm özelliklerini taşıdığını söylemesi üzerine Epstein, “Hayır, şeytan beni korkutuyor” ifadelerini kullanıyor.