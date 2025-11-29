Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kentin farklı noktalarına yayılan yoğun bir etkinlik takvimi hazırladı. Tiyatro, dans, konser, atölye ve sergilerden oluşan programla engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımı ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Bu yıl İzmir genelinde “Farkında olalım, birlikte olalım” sloganıyla yürütülen çalışmalarda, tüm engelli gruplarını simgeleyen uğur böceği logolu ortak bir görsel kimlik kullanıldı.

Açılış dans gösterileriyle yapıldı

Etkinlikler, İzmir’in simgeleri arasında yer alan Saat Kulesi önünde ve kentteki vapur iskelelerinde düzenlenen dans performanslarıyla başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alan farklı engel gruplarından bireylerin sahne aldığı gösteriler, yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. Gösterilerin sonunda “Farkında olalım, birlikte olalım” yazılı pankart açıldı.

“Her yerdeyiz, birlikteyiz”

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görev yapan beden eğitimi ve dans eğitmeni Ayşen Yersel, 3 Aralık etkinlikleriyle toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yersel, engelli bireylerin kent yaşamının her alanında yer alabileceğini göstermek istediklerini ifade ederek, İzmir’in farklı noktalarında aynı mesajı birlikte verdiklerini dile getirdi.

Ortak görsel kimlik vurgusu

Bu yılki 3 Aralık programı, kent çapında kullanılan özel bir görsel kimlikle desteklendi. Uğur böceği logosu; fiziksel engelliliklerin yanı sıra nöroçeşitlilik, kronik hastalıklar ve psikososyal engellilik gibi çoğu zaman gözle görülmeyen engel türlerini simgeliyor. Logodaki renkler ve noktalar ise çeşitliliği, dayanışmayı ve bir arada yaşamı temsil ediyor.

Çocuklara yönelik tiyatro gösterimi

Etkinlikler kapsamında 1 Aralık’ta Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda, zihinsel yetersiz çocuklara yönelik “Ormanda Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı çocuk oyunu sahnelenecek. Çocuklar ve ailelerin birlikte katılacağı etkinlikle sanat yoluyla duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor.

Ana buluşma Tarihi Havagazı Fabrikası’nda

2 Aralık’ta Tarihi Havagazı Fabrikası’nda haftanın ana etkinliklerinden biri düzenlenecek. Programda müzik dinletileri, İzmir Otizm Orkestrası Korosu konseri, engelli derneklerinin dans gösterileri, halk müziği konseri ile seramik, takı tasarımı ve resim sergileri yer alacak. Etkinlikte engelli bireyler ve aileleri aktif rol üstlenecek.

Tiyatro ve atölyelerle devam edecek

3 Aralık’ta Konak Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde çocukların hazırladığı dans gösterileri sahnelenecek. Aynı gün Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi’nde kukla atölyesi ve tiyatro gösteriminin yer aldığı Dünya Engelliler Günü buluşması gerçekleştirilecek.

Program tiyatroyla tamamlanacak

Hafta boyunca süren etkinlikler, 5 Aralık’ta Torbalı Belediyesi Konferans Salonu’nda sahnelenecek “Güle Diken Batar mı?” adlı tiyatro oyunu ile sona erecek.