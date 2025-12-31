Son Mühür- ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, büyük şehirlerde yıllardır uyguladığı yoğun mağaza açma stratejisinden geri adım atıyor. Şirket, ülke genelinde yaklaşık 400 şubesini kapatma kararı aldı. Starbucks CEO’su Brian Niccol, mağazaların birbirine çok yakın konumlandırılmasının artık tercih edilmediğini açıkladı. Kararın Avrupa ve Türkiye pazarlarına yansımalarına ilişkin ise henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Büyük şehirlerde “Her yerde olma” dönemi sona eriyor

Starbucks, uzun yıllar New York, Los Angeles ve diğer büyük metropollerde neredeyse her sokakta yer almayı hedefleyen bir büyüme politikası izledi. Ancak artan rekabet, uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ve operasyonel maliyetlerdeki yükseliş, bu stratejinin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı. Şirket, özellikle şehir merkezlerinde yoğunlaşan mağaza ağını daraltma kararı aldı.

Yoğunlaşma stratejisi artık işlevini yitirdi

Şirket yönetimi, sabah ve öğle saatlerinde ofis çalışanlarına dayalı müşteri trafiğinin kalıcı biçimde azaldığını değerlendiriyor. Pandemi sonrası dönemde uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, merkezi iş bölgelerindeki mağazaların performansını olumsuz etkiledi. Starbucks, bu nedenle bazı şehir merkezlerindeki şubelerin sürdürülebilirliğini sağlayamadığını kabul ediyor.

CEO Niccol: “Mağazalar birbirine çok yakın olmamalı”

Geçtiğimiz yıl Chipotle’dan Starbucks’a CEO olarak atanan Brian Niccol, yeni dönemde daha dengeli bir mağaza yerleşimi hedeflediklerini belirtti. Niccol’un açıkladığı 1 milyar dolarlık yeniden yapılanma planı kapsamında, özellikle büyük metropollerde birbirine yakın konumdaki şubelerin kapatılması öngörülüyor.

Kapanacak şubeler hangi şehirlerde?

CNN’in aktardığı bilgilere göre Starbucks, New York’taki mağazalarının yaklaşık yüzde 12’sine karşılık gelen 42 şubeyi kapatmayı planlıyor. Los Angeles’ta 20’den fazla, Chicago’da 15, San Francisco’da 7, Minneapolis’te 6 ve Baltimore’da 5 mağazanın kapanması bekleniyor. Diğer şehirlerde de çok sayıda şubenin faaliyetlerine son verileceği bildiriliyor.

New York merkezli Center for an Urban Future verilerine göre Starbucks, Manhattan’daki en büyük zincir restoran olma unvanını kısa süre önce Dunkin’e kaptırdı.

Uzaktan çalışma etkisi belirleyici oldu

Uzmanlara göre mağaza kapanmalarında en önemli faktörlerden biri uzaktan çalışma düzeni. CoStar Group pazar analizi direktörü Catherine Yeh, ofis çalışanı yoğunluğundaki düşüşün şehir merkezlerindeki birçok Starbucks şubesini ekonomik açıdan zorladığını ifade etti. Bu durum, özellikle Los Angeles gibi büyük şehirlerde mağaza kapanmalarını hızlandırdı.

“Umumi tuvalet” algısı da baskı yarattı

Şirketin bazı Amerikan şehirlerinde “tercih edilen umumi tuvalet sağlayıcısı” gibi algılanmasının da operasyonel sorunlara yol açtığı belirtiliyor. Bu algının, belirli lokasyonlarda ek maliyet ve güvenlik baskısı oluşturduğu ifade ediliyor.

Türkiye ve Avrupa İçin açıklama yok

Starbucks’ın ABD’deki yeniden yapılanma adımlarının Avrupa ve Türkiye pazarlarına etkisine ilişkin şu aşamada resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin bu bölgelerde benzer bir strateji değişikliğine gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor.