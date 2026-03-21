Kenya Havalimanları İdaresi (KAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kisumu Uluslararası Havalimanı’ndan Nairobi’ye gelen yolcu uçağı, Wilson Havalimanı’na inişi sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı. Uçağın iniş esnasında kontrolden çıkarak pist dışına savrulduğu bildirildi.

39 kişi sağ kurtuldu

Yetkililer, uçakta bulunan toplam 39 kişinin – yolcu ve mürettebat dahil – kazadan yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

KAA tarafından yapılan bilgilendirmede, “Tüm yolcu ve mürettebatın güvende olduğu teyit edilmiştir, herhangi bir yaralanma söz konusu değildir” denildi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Uçağın ise halen bulunduğu noktada olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Havalimanı operasyonları aksamadı

Yetkililer, yaşanan kazaya rağmen Wilson Havalimanı’ndaki uçuş operasyonlarının normal seyrinde sürdüğünü vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Kenya’daki tüm havalimanlarında güvenlik standartlarının en üst seviyede tutulmaya devam edileceği ifade edildi.