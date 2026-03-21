Son Mühür- Rusya merkezli RT televizyonu adına sahada görev yapan İngiliz gazeteci Steve Sweeney, bölgedeki çatışmaları aktardığı sırada büyük bir tehlike atlattı. Yayın sırasında duyulan füze sesiyle birlikte ortam bir anda kaosa sürüklendi.

Sweeney’in konuşmasını yarıda keserek bulunduğu noktadan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Ancak saniyeler içinde gerçekleşen patlama, olayın ciddiyetini ortaya koydu.

Füze metreler ötesine düştü

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre füze, gazetecinin bulunduğu noktaya oldukça yakın bir mesafedeki köprüye isabet etti. Patlamanın şiddetiyle kamera yere düşerken, çevreye yayılan şarapnel parçaları görüntülere yansıdı.

O anlar, savaş bölgelerinde görev yapan basın mensuplarının ne denli büyük risk altında çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Yaralanan gazeteciler hastaneye kaldırıldı

Saldırının ardından Steve Sweeney ve kameramanının şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki gazetecinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

RT yönetimi tarafından yapılan açıklamada, her iki ismin de hayatta olduğu ve sağlık durumlarının kontrol altında olduğu ifade edildi.