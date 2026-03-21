Son Mühür - Hava sıcaklıklarının Marmara ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece yükselmesi beklenirken, diğer bölgelerde belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara’nın doğusu ve Kıyı Ege’de kuzeyli, İç Anadolu’nun doğusunda ise güneyli rüzgarların yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) etkili olacağı tahmin ediliyor.

MGM'den uyarılar

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevreleriyle birlikte Bingöl ve Muş’un güney kesimleri, ayrıca Mersin, Adana ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor. 1600 metre üzerindeki yüksek bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Yüksek kesimlerde buzlanma riski de bulunuyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Rüzgarın Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusunda ise güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler söz konusu.

21 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



EGE

A.KARAHİSAR 1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 6°C, 14°C

Çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 13°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR 4°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 4°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 7°C, 12°C

Çok bulutlu

TOKAT 6°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 8°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 0°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 0°C, 7°C

Çok bulutlu

MALATYA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 1°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı