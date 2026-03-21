İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce yoğun saldırılar nedeniyle büyük ölçüde boşaltılan Dahiye’de kalan sivillere yeniden çağrı yaptı. Adraee, bölgede bulunanların derhal evlerini terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Hedefte Dahiye’deki mahalleler var

Açıklamada, Beyrut’un güneyinde bulunan Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Baracine, Tahvidet el-Gadir ve Şiyah mahallelerinin hedef alınacağı ifade edildi.

İsrail ordusu, bu bölgelerde Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen “askeri altyapıya” yönelik saldırılar düzenleneceğini bildirdi.

Adraee, saldırıların “artan güçle” sürdürüleceğini belirterek, sivillerin bölgede kalmasının tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Saldırılar genişleyerek devam ediyor

İsrail ile Lübnan arasında tırmanan gerilim, mart ayının başından bu yana şiddetini artırdı. İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan atılan füzelerin tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından İsrail, Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları başlattı. Beyrut’un da hedef alındığı saldırılarda, hava ve deniz unsurlarının yoğun şekilde kullanıldığı bildirildi. Ayrıca İsrail’in kara operasyonlarını genişletme kararı aldığı da duyuruldu.

Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 1021 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 641 kişi ise yaralandı. Sivil kayıpların her geçen gün artması, uluslararası kamuoyunda endişeye yol açıyor.

1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi Kurumu, İsrail saldırıları ve işgal hareketleri nedeniyle ülkede zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Yerinden edilen sivillerin büyük kısmının güvenli bölgelere ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor.