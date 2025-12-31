Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Turgay Erdoğan ile 65 yaşındaki Muhsin Aytemiz, dün sabah saatlerinde Gürcüdüzü Yaylası’na gitmek üzere yola çıktı. İki isimden uzun süre haber alamayan yakınları, endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri, AKUT, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yayla yolu ve çevresinde geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Uçuruma yuvarlanan cip dere yatağında bulundu

Yapılan aramalar sonucunda, Gürcüdüzü Yaylası istikametine yaklaşık 5 kilometre mesafede, cipin uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düştüğü belirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cansız bedenler araçtan çıkarıldı

Ekiplerin titiz çalışmasıyla dere yatağındaki cip bulunduğu yerden çıkarılırken, araçta bulunan Turgay Erdoğan ile Muhsin Aytemiz’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin belediye meclis üyesi olduğu öğrenildi

Yapılan kimlik kontrollerinde, kazada yaşamını yitiren Turgay Erdoğan ile Muhsin Aytemiz’in Fındıklı Belediye Meclisi üyesi oldukları öğrenildi. Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, yol ve çevre koşullarının da inceleme altına alındığı bildirildi.