İran basını ve sahadaki kaynaklara göre, patlamalar Tahran’ın doğusunda yer alan Tahranpars bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Kısa aralıklarla yaşanan iki ayrı patlama, kent genelinde paniğe neden oldu. AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, patlama sesleri şehrin farklı noktalarından da duyuldu.

ABD ve İsrail saldırıları sürüyor

Bölgede son günlerde artan gerilim dikkat çekerken, ABD ve İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarının devam ettiği ifade ediliyor. Patlamaların da bu saldırılarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Hava savunma sistemleri devreye alındı

Patlamaların ardından İran’a ait hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği görüldü. Gökyüzünde hareketlilik yaşanırken, olası yeni saldırılara karşı önlemlerin artırıldığı belirtiliyor. Gelişmelerin ardından bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.