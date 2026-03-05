27 Şubat 2026 itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi ile kurallar değişti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve sahteciliğe zemin hazırlayan plaka ihlallerine karşı Cumhuriyet tarihinin en ağır yaptırımları devreye alındı. Arama motorlarında 'APP plaka nedir' ve '2026 plaka cezaları ne kadar' soruları en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. Sadece maddi yaptırımlarla sınırlı kalmayan ve hapis cezasını da beraberinde getiren yeni yasanın tüm detayları netleşti.

APP PLAKA NEDİR, NEDEN YASAKLANDI?

APP yani 'Avrupa Press Plaka' halk arasında 'cemiyet plakası' olarak da biliniyor. Devletin belirlediği standartların dışında daha kalın puntolarla ve farklı tasarımlarla hazırlanan bu plakaları araç sahipleri görüntüleri daha şık olduğu için tercih ediyor.

İnternet üzerinden veya merdiven altı atölyelerden kolayca temin edilebilen bu plakalar, beraberinde sahte mühür ve sahte karekod uygulamalarını getirdiği için artık basit bir trafik kusuru olarak değerlendirilmiyor.

APP PLAKA TAKMANIN CEZASI NE KADAR 2026?

Yeni kanun, plaka ihlallerinde cezaları kademelendirerek tekrarı halinde yaptırımları iki katına çıkardı. İşte 2026 yılı itibarıyla uygulanacak güncel ceza tarifesi:

İhlal Türü İlk Seferde Ceza Tekrar Halinde (1 Yıl İçinde) Ek Yaptırımlar APP, Sahte veya Tescilsiz Plaka 140.000 TL 280.000 TL Ehliyete 30/60 gün el koyma + Araç men + Adli soruşturma Plakanın Okunmasını Engelleme 140.000 TL 280.000 TL Aracın 30/60 gün trafikten men edilmesi Plakasız Araç Kullanımı 46.000 TL 140.000 TL Ehliyete 30/60 gün el koyma + Araç men Nitelik ve Ölçülere Aykırı Plaka 4.000 TL - Plaka standartlara uygun hale gelene kadar araç men

Cezalar yalnızca cüzdanları yakmakla kalmıyor. APP plakaların üzerine basılan sahte Darphane mühürleri ve usulsüz karekodlar, doğrudan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 204. maddesi olan 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçunu oluşturuyor. Bu kapsamda; sahte plakayı basan, satan veya satın alıp aracına takan kişiler hakkında derhal adli işlem başlatılıyor ve bu suçu işleyenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

İKİNCİ EL ARAÇ ALANLAR İÇİN 'GİZLİ TEHLİKE'

Pek çok sürücü, ikinci el satın aldığı aracın üzerindeki plakanın orijinal olduğunu varsayarak trafiğe çıkıyor. Ancak yasa, aracın işletenini veya sahibini, aracı o an kendisi kullanmasa bile plakaların uygunluğunu denetlemekle yükümlü tutuyor.

Mağduriyet yaşamamak ve devasa cezalarla karşılaşmamak için araç sahiplerinin plakalarında üç kritik ayrıntıyı mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Plakanın üzerinde sadece yetkili Şoförler Odası ve Darphane'ye ait resmi mührün bulunması büyük önem taşıyor. Ayrıca 2024 yılında zorunlu hale gelen karekod uygulamasına uygunluğun da teyit edilmesi şart. Öte yandan sahte karekodlar polis cihazlarında okunamadığı an doğrudan sahtecilik işlemi başlatılıyor. Son olarak karakter yapısına da dikkat edilmesi gerekiyor. Harf ve rakamların kalınlaştırılmış, verniklenmiş, boyanmış veya vida ile değiştirilmiş olması, araç sahibine doğrudan 140 bin TL'lik bir ceza faturası çıkarıyor.