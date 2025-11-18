Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından muhtarların, belediye başkan yardımcılarının, meclis üyelerinin ve vatandaşların katılımıyla Osman Aksüner Mahallesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Helil Kınay: Kendi yollarımızı hayata geçirmek için el birliğiyle yirmi aydır çalışıyoruz

Gerçekleşen açılışta kürsüden açıklamalarda bulunan ve haklarını olanı istediklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Hepimizin tek dileği sıcak bir yuvada ailelerimizle bir arada bir yaşam sürebilmek, çocuklarımızın parklarında oyun oynadığı, hayatımızı sürdürebildiğimiz, komşularımızla sohbet edebildiğimiz bir yaşam sürmek. O güzel hayatın içerisinde hakkımız olanı istiyoruz. Ve bizler Karabağlar'da da yaşayan ve yaşatan Karabağlar diye cümlelerimizi kurarken acılar, afetler, haksızlıklar, kente dair pek çok isteğimizin olduğu noktada kendi cümlelerimizi kendi yollarımızı hayata geçirmek için el birliğiyle yirmi aydır çalışıyoruz.

Bu çalışmanın içerisinde daha önce de sık sık paylaştığımız gibi kurduğumuz kentsel dönüşüm müdürlüğümüzle beraber Karabağların elli sekiz mahallesinde aynı inanç ve aynı kararlılıkla çalışırken ama iyi örnekleri, doğru örnekleri başından itibaren bir kentsel dönüşüm sürecinin, yaşamın dönüşümünün sadece binaların değil, hayatın dönüşümünün bunu yaparken de bir arada olan, paylaşan, konuşan her aşamada doğru bilgiyi herkesle birlikte ortaya koyan bir anlayışın dönüşümünü de başlatmak için bir araya geldik.” dedi.

“Birinci etabı bugün başlatıyoruz”

Son olarak, Karabağlar Belediyesi’nin yetkili olduğu alanda ilk kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarının altını çizen Başkan Kınay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Tüm yapılan çalışmalarla beraber geçtiğimiz yirmi aylık süreçte tüm çalışma arkadaşlarımızın planlaması, bilimsel teknik çalışmaları, hukuki süreçleriyle beraber yürüttüğü noktada bugün artık hayata dokunduğumuz, sokağa indiğimiz, bir arada olduğumuz cümlelerimizi paylaşacağız. Kentsel dönüşüm ofisimizle birlikte Karabağlar'da ilçe belediyesi olarak yetkili olduğumuz alanda ilk kentsel dönüşüm çalışmamızın birinci etabını bugün başlatıyoruz.

Bu ofiste belki kendisi küçük, belki alanı küçük ama inancı, yüreği büyük tüm uzmanlarımız, arkadaşlarımız, mahallerimiz her birimizle beraber doğru bir örnek göstereceğiz. Sizlerle beraber hemen yanı başında kimsenin görmediği o tarihi kültürel değeri yüksek kimliği anlaşılması gereken su kemerlerimizin oldu. Bütün ülkenin farklı kentlerinden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı o komşuluğu aile ismi büyüttü. Yine aynı yerlerinde yaşayacağım. Hava limanındayken kente gelen herkesin gelip geçtiği ama görmediği Karabağlarda dönüşümü başlatacağımız bu alanda bizler de beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yapı çok uzatmayacağım. Çünkü yıllarca çok sözler söylendi, çok hayaller kuruldu. Şimdi artık sözlerin bitip eyleme geçme zamanıdır”