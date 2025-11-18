Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç başkanlığındaki bir heyetle Ankara’ya gitti. Heyette İl Yönetim Kurulu ve ilçe başkanları yer aldı. Programın ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir oldu. Heyet, mozoleye çıkarak Atatürk’e saygı duruşunda bulundu ve minnetlerini sundu.

“Emanetin sorumluluğunu taşıyoruz”

Ziyaretin İzmir örgütü için büyük anlam taşıdığını belirten CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “İl yönetimimiz ve ilçe örgüt başkanlarımızla birlikte Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olmanın gururunu yaşıyoruz. Bize bıraktığı emanetin sorumluluğunu taşıyor, o emanetin eşsiz değerini biliyoruz. Ebedi Başkomutanımızın imkânsızlıklar içinde kazandığı zaferleri örnek alarak laik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız.”

“Işığımız, gücümüz ve önderimiz Atatürk’tür”

Güç, CHP İzmir İl Örgütü’nün yeni dönemde kararlılıkla çalışacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başladığımız bu yolda ışığımız, gücümüz ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun çizdiği yoldan ayrılmadan, hayalini kurduğu cumhuriyeti daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Huzurunda olmanın gururuyla Ata’mızı saygı ve minnetle anıyoruz.”