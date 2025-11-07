Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, İstanbul Tuzla’daki bir veteriner kliniğinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetim gerçekleştirdiği ve yasa dışı yollardan getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanının ele geçirildiği belirtildi. Aslan, ekipler tarafından koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası kesildi.