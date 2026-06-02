Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Yazın gelişiyle beraber İzmir’in kültür-sanat nabzı bu ay Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) atıyor.

AASSM, haziran ayı boyunca hem yerel hem de uluslararası düzeyde çok sayıda etkinliğe kapılarını açarak sanatseverlere dolu dolu bir takvim sunuyor.

39. Uluslararası İzmir Festivali AASSM’de

Haziran ayının gelmesiyle beraber şehirde tatlı bir telaş başlıyor, 39. Uluslararası İzmir Festivali’nin yarattığı o geleneksel heyecan bu sene de tüm kenti sarıyor.

İKSEV tarafından yapılan ve dünya çapında isimleri ağırlayan bu festivalin AASSM ayağı, 4 Haziran’daki "Müziğin Akdeniz Ruhu" adlı açılış konseriyle başlıyor. İspanyol gitarist Pablo Sainz Villegas’ın sahne alacağı bu özel geceyi; Notos Quartett, Matthias Höfs ve Tolga Bilgin gibi deneyimli isimlerin repertuarları müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında dikkat çeken bir diğer etkinlik ise 18 Haziran’da gerçekleşecek. Şirin Pancaroğlu ve Michel Tirabosco’nun "Yer ve Gök" başlıklı mitolojik temalı buluşması farklı bir deneyim sunacak. Festivalin kapanışını ise 29 Haziran’da Polonyalı sanatçılarla yapılacak.

Hangi tarihte hangi konserler var?

Konserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel okulların katkılarıyla ücretsiz olarak yapılacak. Genç yeteneklerin sahne alacağı okul konserlerinden, Smyrna Ensemble Orkestrası’nın lansmanına kadar pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor.

9 Haziran: Dokuz Eylül Üniversitesi Bahar Konseri

11 Haziran: Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Yıl Sonu Konseri

12 Haziran: Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Konseri

13 Haziran: Smyrna Ensemble Orkestrası Lansman Konseri

19 Haziran: “Aynı Gökyüzü” TPKD Koroları

21 Haziran: Çoksesli Korolar Konseri

Bu konserlerin tamamı saat 20.00’de, Büyük Salon’da izleyicilerle ücretsiz buluşacak.

Sanat galerilerinde neler var?

Haziran ayı yalnızca müzikle değil, aynı zamanda görsel sanatlarla da iç içe geçecek. AASSM’nin farklı katlarında ay boyunca gezilebilecek sergiler şöyle:

Fotoğrafın dili: Işıklıgöl Nilüfer Adası Sergisi (30 Haziran’a kadar, Alt Kat Galeri)

Geleneksel sanatlar: Temaşa Ebru, Minyatür ve Tezhip Sergisi (2-30 Haziran, Üst Kat Batı Galeri)

Resim: Songül Yıldız’dan "Sessiz Diyaloglar" (3-15 Haziran, Üst Kat Doğu Galeri)

Fotoğraf sanatı: İFOD 40. Yıl Özel Sergisi (11 Haziran - 15 Temmuz, Giriş Kat)

Zanaat: Üç Boyutlu Kağıt Oymacılığı / Kaat’ı Sergisi (17-30 Haziran, Üst Kat Doğu Galeri)