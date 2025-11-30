Son Mühür / Yiğit Uzun - Türkiye’nin coğrafi veri altyapısını tek bir sistemde buluşturan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, 1 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TÜRKSAT’ın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen platform, kısa sürede 400 bini aşkın kullanıcıya ulaşarak yoğun ilgi gördü.

Sistem, bugüne kadar yalnızca kamu kurumlarının erişebildiği 630 coğrafi veri katmanının önemli bir bölümünü artık vatandaşların hizmetine sunuyor. Böylece Türkiye genelindeki imar planlarından enerji yatırımlarına, doğal sit alanlarından nüfus verilerine kadar çok sayıda bilgi ilk kez geniş kitlelerle buluşmuş oldu.

Platformun en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Hazine taşınmazlarının coğrafi tabanlı olarak görüntülenebilmesi. Vatandaşlar ve yatırımcılar, kira, satış, irtifak hakkı veya yatırım teşviki kapsamındaki Hazine parsellerini harita üzerinden inceleyebiliyor. Parselin konumu, yüzölçümü ve ihale bilgilerine tek noktadan ulaşılabilmesi, özellikle yatırım süreçlerinde şeffaflığı ve karar alma hızını artırmayı amaçlıyor.

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu büyük ilgi gördü

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu sadece yatırımcılar için değil, kamu idaresi ve yerel yönetimler için de kritik öneme sahip. Afet ve acil durum yönetimi, çevre koruma, şehir planlama ve enerji altyapısı gibi alanlarda kullanılan veriler haritalar üzerinde güncel ve bütüncül biçimde gösteriliyor. Deprem, heyelan ve taşkın risk alanları gibi hayati bilgiler de sistemde yer aldığı için, afet öncesi hazırlık ve afet sonrası koordinasyon süreçlerinde platform önemli bir karar destek aracı haline gelmiş durumda.

Vatandaşlar ise yaşadıkları bölgeye dair imar durumu, çevre koruma alanları, nüfus yoğunluğu, ulaşım hatları, doğal yaşam bölgeleri ve çok daha fazla bilgiye artık tek bir harita üzerinden erişebiliyor. Yüksek çözünürlüklü ortofoto görüntüleri ve çevresel veri katmanları, kullanıcıların bulunduğu bölgeyi kapsamlı bir şekilde analiz etmesine imkan tanıyor.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu, hem kamu yönetimi hem özel sektör hem de bireysel kullanıcılar için güvenilir, güncel ve şeffaf bir veri altyapısı sunarak Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.