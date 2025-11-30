Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz açıklarında seyir halindeyken patlama ve yangın ihbarı alınan KAIROS isimli gemi hakkında açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi, "Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangın tamamen söndürülmüştür. Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam etmektedir. VIRAT isimli gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli'ne yanaştırılması planlanmaktadır"