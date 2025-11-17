Son Mühür- Başrol kadrosunda Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi ünlü isimlerin yer aldığı ‘Sekizinci Aile’ dizisinin galası dün akşam gerçekleştirildi.





Basın mensuplarının sorularını yanıtlamak üzere kameraların karşısına geçen Hazal Kaya ve Melisa Döngel’in, röportaj sırasında öne geçme çabaları dikkatlerden kaçmadı. İki oyuncunun “kareye girme” mücadelesi sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ali Atay var

Dijital bir platformda yayınlanacak olan projenin yönetmenliğini Ali Atay üstlendi. Senaryo ise Atay ile birlikte Cihan Talay tarafından kaleme alındı.

‘Sekizinci Aile’nin hikayesi

Dizi, tekstilci Basmacıgil Ailesi’nin mütevazı bir işletmeden başlayarak dünyanın en etkili ailelerinden biri olma yolundaki yükselişini anlatıyor. Yapım, ailenin gücü elde tutma çabasını ve bu süreçte yaşanan kırılma noktalarını izleyiciyle buluşturacak.