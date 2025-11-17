Son Mühür- Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau’nun eski eşi Sophie Gregoire, uzun süredir magazin gündeminde yer alan Trudeau–Katy Perry ilişkisiyle ilgili sessizliğini bozdu. Gregoire, 18 yıllık evliliklerinin 2023 yılında sona ermesinin ardından yaşadığı duygusal süreci ve kamuoyunda oluşan yoğun ilgiyi ilk kez samimi bir şekilde paylaştı.

Duygusal süreç ve kamuoyu baskısı

“Arlene Is Alone” adlı podcast’e konuk olan Gregoire, sunucu Arlene Dickinson’ın yeni ilişki ve kamuoyu tepkileri hakkındaki sorularını yanıtladı. Gregoire, yaşananların kişisel olarak kendisini etkilediğini ancak bu süreçte kendi duruşunu korumayı tercih ettiğini ifade etti:

"Gürültü yerine müziği dinlemeyi seçiyorum. Olaylar karşısında duygularım yokmuş gibi yapmıyorum; ağlıyorum, bazen çığlık atıyorum, bazen gülüyorum… Ama nasıl tepki vereceğim tamamen benim seçimim."

Çocuklar için uyum

Gregoire, üç çocukları Xavier (18), Ella-Grace (16) ve Hadrien (11) için Trudeau ile uyumlu bir ilişki sürdürdüklerini de belirtti. Eski eşinin yeni hayatına saygı duyduğunu vurgulayan Gregoire, aile birliğinin korunmasının önemine dikkat çekti:

"Hayatlarımız ayrı olabilir ama tek bir aile hayatımız var. Her şey her zaman kolay değil, ama olgun bir yaklaşım sergiliyoruz."

Justin Trudeau ve Katy Perry’nin ilk görüntüsü

Trudeau ve pop yıldızı Katy Perry, 25 Ekim’de Paris’teki ünlü kabare kulübü Crazy Horse’dan el ele ayrılırken objektiflere yansıdı. İkilinin Perry’nin 41. doğum günü kutlaması kapsamında şehirde olduğu ve birlikte gösteri izlediği bildirildi. Temmuz ayında Montréal’de birlikte yemek yerken görülen çift, o tarihten bu yana uluslararası magazin basınının gündeminden düşmedi.