Son Mühür- “Beni Affet”, “Kara Sevda”, “Zemheri” ve “Bir Peri Masalı” gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hazal Filiz Küçükköse, bu kez özel hayatıyla gündemde. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz gece Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

‘Her şey yolunda’ dedi, hızla aracına yöneldi

Sabah’ın haberine göre; Küçükköse, kendisini görüntüleyen muhabirlerin “Nasılsınız?” sorusuna gülümseyerek, “İyiyim, her şey yolunda” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu soruları yanıtsız bırakıp hızlı adımlarla aracına yöneldi.

Aynı araçtaki gizemli bey dikkat çekti

Küçükköse’nin hemen ardından mekandan çıkan bir beyefendi, ünlü oyuncunun bindiği araca geçti. Muhabirlerin “Beyefendi kim?” sorusuna ise oyuncu sessiz kaldı.

‘Yeni bir aşk mı?’ sorusu gündemde

Aynı araca binmeleri magazin dünyasında yeni bir aşk iddiasını gündeme getirdi. Küçükköse’nin sessiz kalması, merak ve spekülasyonları daha da artırdı.