Son Mühür- Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir sosyal medyada kendisi hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı öne sürülen Tuğçe Y. hakkında şikayetçi oldu.

İddiaya göre Tuğçe Y., hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yaparak ünlü ismi hedef aldı ve özel hayatına dair görüntüleri rızası olmadan sosyal medyada yayınladı.

Israrlı aramalar ve tehdit içerikli mesajlar

Hürriyet’tin haberine göre; Tuğçe Y., Gökhan Özen’in telefon numarasını ele geçirerek defalarca aradı. Özen’i “Seni bulacağım, benden kaçamazsın” gibi ifadelerle tehdit ettiği iddia edildi.

Gökhan Özen günlük hayatının etkilendiğini söyledi

Yaşananların ardından günlük hayatına devam etmekte zorlandığını belirten Gökhan Özen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Ünlü şarkıcı, evine girip çıkarken dahi tedirginlik yaşadığını ifade etti.

Mahkemeden 1 aylık uzaklaştırma kararı

İstanbul Aile Mahkemesi, Gökhan Özen’in talebini kabul ederek Tuğçe Y. hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

Karara göre Tuğçe Y.’nin şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü davranışlarda bulunması yasaklandı. Ayrıca her türlü iletişim yoluyla Özen’i rahatsız etmesi de engellendi.

Karara uyulmazsa zorlama hapsi uygulanacak

Mahkeme, uzaklaştırma kararına aykırı davranılması halinde Tuğçe Y.’nin 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine çarptırılabileceğini açıkladı.