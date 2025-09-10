Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 34 yaşındaki bir kadın, birinci sınıfa yeni başlayan 7 yaşındaki öz kızını bıçaklayarak yaşamını yitirmesine yol açtı. Olay, geçen hafta meydana geldi.

Cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Özbekistan Başsavcılığı Basın Sözcüsü Hayot Şamsutdinov, annenin kasıtlı cinayet suçlamasıyla soruşturma kapsamına alındığını ve gözaltına alındığını bildirdi.

Psikolojik tedavi geçirdiği ortaya çıktı

Olayın ardından yapılan araştırmada, kadının 2022 yılından bu yana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü tespit edildi. 2 Ağustos’ta ayakta tedavi amaçlı taburcu edildiği belirtilen kadının bir erkek çocuğunun daha bulunduğu aktarıldı.

Önceki saldırganlığı kayda geçmişti

2022 yılının Ocak ayında aynı anne, 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesinde ayının kafesine atmış, çocuğun düşmesi sonucu yaralanmasına sebep olmuştu. O dönemde anne, cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuş ve psikiyatri hastanesine zorla yatırılmıştı.