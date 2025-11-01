Olay, Ortaköy ilçesine bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Cemal Yılmaz, öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmak için arazisine gitti. Bu sırada 30 yaşındaki komşusu Coşkun Gündüz de traktörüyle kendi tarlasını sürmek istedi.

İddiaya göre, iki komşu arasında “hayvan otlatma” nedeniyle tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahını çekip komşusuna ateş etti

Kavga sırasında yanında bulunan tabancasını çıkaran Cemal Yılmaz, komşusu Coşkun Gündüz’e ateş etti. Gündüz olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Yılmaz da aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her iki kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Cemal Yılmaz ve Coşkun Gündüz’ün cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın tam nedeni ve olay anına ilişkin detayların, soruşturma sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.