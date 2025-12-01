Son Mühür- Son günlerde, Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun’un evliliklerini sonlandırdığı yönünde iddialar hızla yayıldı. Çiftin 2016’da gerçekleşen nikahından bu yana aile yaşamıyla tanınması, haberleri daha da dikkat çekici hale getirdi.

“Hayretle karşıladım”

Fenerbahçeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara yanıt verdi. Tosun, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var.”

“Eşimi ve çocuklarımı üzen haberlere tahammül edemem”

Asılsız söylentilerin aile bireylerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Cenk Tosun, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem.”

“Yasal haklarımı kullanacağım”

Tosun, ortaya atılan iddialarla ilgili hukuki süreci başlatacağını da duyurdu:

“Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla.”