Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarlar ve üniversitelerin müzik bölümlerinin özel yetenek sınavlarına hazırlık kurslarını sürdürüyor. 2026 dönemi için planlanan program, daha önce önemli başarılar elde eden öğrencilerin yetiştiği deneyimli bir eğitim süreci sunuyor. Kurs; devlet konservatuvarı, opera-şan, devlet Türk musikisi konservatuvarı, Türk halk oyunları, müzik öğretmenliği, müzik teknolojileri ve müzikoloji alanlarında eğitim almak isteyen gençler için tasarlandı.

Alanında uzman eğitmenler Dr. Mustafa Bayık ve Ozan Kara tarafından yürütülecek kurs kapsamında, adaylara tek ses, çift ses, melodi tekrar, ritim duyuş ve şan çalışmaları gibi yoğun eğitimler verilecek. Program, gençlerin hem teknik becerilerini hem de sanatsal ifade kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.

Başvurular 30 Ocak’a kadar

Kursa başvurular gençizmir'in resmi sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor ve 30 Ocak tarihine kadar devam edecek. Programa 17–25 yaş arasındaki gençler başvurabilecek. Başvuruların ardından kabul sınavı 31 Ocak’ta yapılacak ve sınav yeri ile saati başvuru yapan adaylara bildirilecek. Kurs dönemi ise 2 Şubat – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında sürecek.

Ücretsiz kursla elde edilen başarılar

Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu, önceki dönemlerde katılımcılarına önemli fırsatlar sundu. Öğrenciler, Ege, Dokuz Eylül, Marmara ve Adnan Menderes başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin konservatuvar ve müzik bölümlerine yerleşerek hayallerini gerçekleştirdi. Bu başarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sanat eğitiminde fırsat eşitliği yaklaşımının somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Genç dostu şehir vizyonu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin akademik ve sanatsal gelişimini destekleyen ücretsiz eğitim programlarıyla “genç dostu şehir” vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor. Genç İzmir çatısı altında yürütülen konservatuvar hazırlık kursları, sanatı her genç için erişilebilir kılarak, yeteneklerini geliştirmelerine ve geleceğe güvenle adım atmalarına katkı sağlıyor.