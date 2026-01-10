Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda başta basın özgürlüğü olmak üzere birçok konuda önemli mesajlar vererek, açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Doğruyol: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun

Yayınladığı açıklamasına Mustafa Kemal Atatürk’ten alıntı yaparak başlayan Başkan Ahmet Doğruyol, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.’ sözü ile Basının önemini vurgulamıştır.” diye konuştu.

“Tüm basın camiamıza çalışmalarında başarılar diliyoruz”

Son olarak, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Ahmet Doğruyol, yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; tüm basın camiamıza çalışmalarında başarılar diliyoruz.”