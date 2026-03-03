Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte nemli ve karanlık alanlardan çıkarak evlerin içine yönelen hamam böcekleri, özellikle mutfak ve banyolarda daha sık görülmeye başladı. Birçok kişi çareyi ağır kimyasal içerikli ilaçlarda arasa da, uzmanlar doğal yöntemlerin de en az onlar kadar etkili olabileceğini belirtiyor.

Son günlerde öne çıkan yöntem ise oldukça basit. Karbonat ve şeker karışımı.

Karbonat ve şeker nasıl etki ediyor?

İlaçlama sektöründe “doğal imha” olarak adlandırılan bu yöntem, kimyasal solumak istemeyen aileler için alternatif bir yol sunuyor. Karışımın temelinde iki basit malzeme var: Toz şeker ve karbonat.

Toz şeker, hamam böcekleri için adeta karşı konulamaz bir yem görevi görüyor. Şekerin cazibesine kapılan böcekler, beraberinde karbonatı da tüketiyor. Karbonatın sindirim sisteminde oluşturduğu tepkime ise böcekler tarafından tolere edilemiyor. Bu durum yalnızca tek bir böceği değil, koloni üzerinde de etkili olan zincirleme bir süreci başlatıyor.

Uzmanlara göre burada önemli olan karışımın doğru yerlere konulması.

Uygulamada strateji önemli

Eşit miktarda karbonat ve şekeri bir kapta karıştırmak yeterli. Ancak karışımı rastgele bırakmak yerine, hamam böceklerinin sık uğradığı noktalara yerleştirmek gerekiyor.

Buzdolabı motorunun arkası, lavabo altındaki boru girişleri ve süpürgelik boşlukları bu haşerelerin en sevdiği alanlar arasında gösteriliyor. Hazırlanan karışım küçük şişe kapaklarına paylaştırılarak bu bölgelere bırakılıyor. Bu yöntem düzenli uygulandığında evdeki hareketliliğin azaldığı belirtiliyor.

Kimyasal ilaçlara kıyasla kokusuz olması da ayrı bir avantaj. Evde çocuk ya da evcil hayvan varsa özellikle tercih edildiği ifade ediliyor.

Defne yaprağı ve limonla destek

İstilayı durdurmak kadar geri dönüşü önlemek de önemli. Uzmanların bir diğer tavsiyesi ise defne yaprağı. Hamam böceklerinin defne yaprağının keskin kokusundan hoşlanmadığı biliniyor.

Özellikle yaz akşamlarında pencerelerini açık bırakanlar için, pencere kenarlarına veya mutfak dolap içlerine bırakılan defne yapraklarının caydırıcı etki oluşturduğu aktarılıyor. Limonun da benzer şekilde destekleyici bir yöntem olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Elbette her evin durumu farklı. Ancak kimyasal kullanmadan çözüm arayanlar için bu yöntem son dönemde daha fazla konuşuluyor. Ev sahipleri, mutfak dolabındaki iki malzemeyle başlayan bu basit uygulamanın, geceleri karşılarına çıkan o istenmeyen görüntüyü azaltabileceğini düşünüyor. Kesin çözüm demek zor, ama deneyenlerin memnun kaldığı söyleniyor. Bu da insanı biraz olsun rahatlatıyor.