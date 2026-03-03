Bahçe tutkunlarının ekim heyecanı sürerken, kimyasal ürünlere alternatif doğal bir besleme yöntemi konuşulmaya başlandı. Özellikle güçsüz görünen fidelerin kısa sürede toparlandığı belirtilen tarif, iki aşamalı uygulanıyor. İddiaya göre doğru uygulandığında hasat miktarında ciddi artış sağlanıyor.

İlk adımda salça ve maya devreye giriyor

Karışımın temelinde domates salçası bulunuyor. Salçanın magnezyum, çinko, potasyum, fosfor ve demir bakımından zengin olduğu ifade ediliyor. Bu içerik sayesinde bitkinin köklerinin kalınlaştığı, bağışıklığının güçlendiği belirtiliyor.

Hazırlanışı ise oldukça basit. Bir litre sıcak, fakat kaynar olmayan suyun içine bir çay kaşığı domates salçası ekleniyor. Eğer ketçap kullanılacaksa yarım çay kaşığı yeterli oluyor. Karışım yaklaşık bir saat dinlendiriliyor.

Ardından devreye maya giriyor. Maya, şekeri işleyerek fideleri besleyen faydalı bir mikrobiyom oluşturuyor. Aynı zamanda nakil stresini azalttığı ve büyümeyi hızlandırdığı söyleniyor. Birkaç saat daha bekletilen karışım, her bir fidenin altına nemli toprağa gelecek şekilde birer çay kaşığı miktarında uygulanıyor. Uygulama sonrası fidelerin daha diri durduğu gözlemlendiği aktarılıyor.

Bir hafta sonra ikinci takviye öneriliyor

İlk beslemeden yaklaşık bir hafta sonra ikinci aşamaya geçiliyor. Bu kez bir litre sıcak suyun içine bir dilim çavdar ya da normal ekmek konuluyor. Karışım bir gün boyunca bekletiliyor.

Kullanım öncesinde yalnızca bir damla iyot eklenmesi gerekiyor. İyice karıştırılan bu sıvı, her bir fidenin dibine bir yemek kaşığı kadar dökülüyor. Bu uygulamanın hasat verimini “kovalar ve torbalar dolusu” artırdığı öne sürülüyor.

Doğal yöntem arayan bahçe sahipleri için maliyetsiz bir alternatif olarak gösterilen bu tarif, özellikle zayıf ve uzamış fidelerde etkili olduğu iddai ediliyor. Kimyasal kullanmadan üretim yapmak isteyenler için dikkat çekici bir seçenek gibi duruyor.

Bahar gelmeden fidelerini güçlendirmek isteyenler için bu iki aşamalı karışım umut vadediyor. Uygulayanların deneyimleri önümüzdeki haftalarda daha net ortaya çıkacak. Şimdilik bahçelerde sessiz bir hazırlık var; herkes toprağın nasıl karşılık vereceğini merak ediyor.