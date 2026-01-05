Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Ocak tahminlerine göre Kıyı Ege, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak normallerin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatıdan 40-60 km/saat hızla kuvvetli, Hatay’ın güneyinde ise kuzey ve doğu yönlerden 40-70 km/saat hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve karla kaplı alanlarda çığ tehlikesine dikkat edilmesi gerekiyor.

5 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

AFYONKARAHİSAR – 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY – 11°C – Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA – 11°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ – 5°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA – 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – -6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

TRABZON – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu

KARS – -2°C – Parçalı ve az bulutlu

MALATYA – -1°C – Parçalı ve az bulutlu

VAN – 3°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – -2°C – Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR – -2°C – Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP – 8°C – Parçalı ve az bulutlu

MARDİN – 7°C – Parçalı ve az bulutlu