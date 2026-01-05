Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Ocak tahminlerine göre Kıyı Ege, Balıkesir’in batı ilçeleri ile Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak normallerin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Meteoroloji uyarıdı
Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatıdan 40-60 km/saat hızla kuvvetli, Hatay’ın güneyinde ise kuzey ve doğu yönlerden 40-70 km/saat hızla kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Ayrıca kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki eğimli ve karla kaplı alanlarda çığ tehlikesine dikkat edilmesi gerekiyor.
5 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
AFYONKARAHİSAR – 8°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ – 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 11°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ – 5°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA – 9°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 10°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP – 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK – 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – -6°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 2°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS – -2°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA – -1°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN – 3°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – -2°C – Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR – -2°C – Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 8°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN – 7°C – Parçalı ve az bulutlu