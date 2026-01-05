Son Mühür - Cumhurbaşkanlığı tarafından 05 Ocak 2026 Tarihli ve 33128 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı. Resmi Gazete’de Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin detayları yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 ticari taksi ihalesi

Resmi Gazete’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 250 adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkının her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilmek suretiyle işletilmesi işinin ihalesinin yapılacağı da duyuruldu. Aksaray Belediye Başkanlığı’na ait gayrimenkul satışları ile Çankırı İli Şabanözü Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek kat karşılığı bina yapım işi ihalesi ile ilgili bilgiler de yer aldı.