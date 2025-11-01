Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde bu haftanın ortasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava, bahar aylarını andıran değerler gösterecek.

Kuzeybatı ve Doğu Anadolu’da hafta ortasından itibaren yağış bekleniyor

MGM verilerine göre, hafta ortasından itibaren ülkenin kuzeybatı bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun batısında yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Salı günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman’da kuvvetli sağanak bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günleri ise kuzey kesimlerde aralıklı yağışların etkili olacağı belirtildi. Sağanak yağışlardan İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale ve Sakarya gibi 30 ilin etkileneceği ifade edildi.

Yurdun çoğunluğunda hava parçalı bulutlu

MGM’nin tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege’nin kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin, sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya ve hava kalitesinde düşüşe yol açabileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

İstanbul’da pastırma sıcakları sürüyor

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da Ekim ayı başından bu yana etkili olan yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakıyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıkların yer yer 20 derece üzerine çıkarak bahar değerlerine ulaşması bekleniyor. Şehirde bazı bölgelerde sabah saatlerinde etkili olan sis, Boğaz çevresinde de görüş mesafesini düşürdü.

Hafta Sonu ve pazartesi yağış beklenmiyor

Tekin, hafta sonu ve pazartesi günü yurt genelinde yağış görülmeyeceğini, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini açıkladı. Sıcaklıkların artışı kısa süreli olacak, üç gün içinde hava koşullarında değişim bekleniyor.