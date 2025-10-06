Son Mühür - Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Sakatlıkların gölgesinde sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde, genç kaleci Tarık Çetin sergilediği performansla maçın yıldızı oldu.

Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesinde kalede büyük bir sıkıntı yaşadı. Brezilyalı kaleci Ederson sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, milli takım kampına da katılamayacağı bildirildi. Aynı şekilde İrfan Can Eğribayat da sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. Bu eksikler sonrası kaleyi 25 yaşındaki Tarık Çetin teslim aldı.

Tarık Çetin, Samsunspor karşısında yaptığı 5 önemli kurtarışla Fenerbahçe’yi ayakta tutan isim oldu. Özellikle ikinci yarıda peş peşe gelen ataklarda sergilediği reflekslerle öne çıkan genç kaleci, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların en çok konuştuğu oyuncular arasına girdi.

Mücadelenin ardından konuşan Tarık Çetin şunları söyledi:

"Kendi performansımdan çok takım olarak üzgünüz, 3 puan için gelmiştik. Çok değerli puanlar kaybettik"

X'te gündem oldu