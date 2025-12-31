İzmir’de sağlık ve eğitimi buluşturan örnek bir proje daha hayata geçirildi. Bornova Halk Eğitimi Merkezi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde hazırlanan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan “İyileştiren Koridorlar” projesi, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Koridorlar artık sadece geçiş alanı değil

Bornova Halk Eğitimi Merkezi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortaklığında yürütülen proje kapsamında, palyatif bakım servisinin koridorları sanatsal çalışmalarla yeniden tasarlandı. Daha önce yalnızca birer geçiş noktası olan hastane koridorları, bu projeyle birlikte duygulara dokunan ve umut aşılayan yaşam alanlarına dönüştürüldü.

Sanatın iyileştirici gücü duvarlara taşındı

Proje kapsamında hazırlanan görsellerde; renklerin sakinleştirici etkisi, sanatın güven veren dili ve kültürel motiflerin birleştirici gücü ön plana çıktı. Hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının ruhsal dünyasına hitap edecek şekilde kurgulanan koridorlar, sanatın görünmeyen ama hissedilen iyileştirici etkisini mekâna taşıdı.

“Bir resme bakarken başlayan huzur” vurgusu

“İyileştiren Koridorlar” projesi, sanatın birey üzerindeki psikolojik etkisinden ilham aldı. Projenin temel yaklaşımı olan “bir resme bakarken başlayan küçük bir huzurla iyileşme” anlayışı doğrultusunda hazırlanan alanlar, açılışa katılanlardan tam not aldı.

“Bütüncül yaklaşım yaşam kalitesini artırıyor”

Açılışta konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Palyatif Bakım Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, palyatif bakımın yalnızca tıbbi bir süreç olmadığını vurguladı.

Öztürk, palyatif bakımın özellikle kanser ve demans gibi yaşamı tehdit eden hastalıklarda hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşım sunduğunu belirterek, bu süreçte fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi boyutların birlikte ele alındığını ifade etti.

Psikolojik destek ve moral unsuru öne çıktı

Palyatif bakım hastalarının büyük bölümünün uzun süre yatağa bağımlı kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Öztürk, bu hastaların ve yakınlarının psikolojik olarak desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Sanatla desteklenen bu tür çalışmaların, hastaların yaşamla bağını güçlendirdiğini ve hasta yakınlarının yaşadığı yükü bir nebze de olsa hafiflettiğini dile getirdi.

Kültürel motiflerle güçlenen bir iş birliği

Hastane bünyesinde yalnızca tedavi değil, sosyal ve psikolojik destekleyici unsurları da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Öztürk, Bornova Halk Eğitimi Merkezi ile yapılan iş birliğinin bu anlayışın bir sonucu olduğunu söyledi. Kültürel motiflerle bezenen duvar çalışmalarının hastalara ferahlık, hasta yakınlarına ise moral ve motivasyon sağladığını kaydetti.

Sağlıkta insan odaklı yaklaşımın güçlü bir örneği

“İyileştiren Koridorlar” projesi, sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımın yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koyarken, sanatın iyileştirici gücünü hastane ortamına taşıyan örnek bir model olarak dikkat çekti.