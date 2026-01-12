Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi 2. toplantısı, CHP lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının devamında kameraların karşısına geçen Özel, başta emeklilerle ilgili olmak üzere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bir dizi taviz göz kırpmadan verilmiştir!"

Gündemine ABD Başkanı Donald Trump'ı alan Özel, "Kurumsallığı dışlayan ve kararları hangi niyetle aldığını kendisinden başka hiç kimseye izah edemeyen bu yönetim anlayışı sonucunda çok kısaca bakacak olursak geriye doğru... parasını ödediğimiz F-35'ler Amerika'da bir hangarda beklemektedir. ABD'nin göz bebeğimiz KAAN'ın motorlarını vermediğini bizzat dışişleri bakanımız açıklamıştır. s-400'ün temin sürecindeki başarısızlık önce ABD ile şimdi de Rusya ile bir krize dönüşmüştür. Pahalı doğalgazdan Boing uçaklarına Amerikan mallarına vergi indiriminden Çin mallarına vergi uygulamasına ve maalesef nadir toprak elementlerinin Trump'a söz verilmesine kadar bir dizi taviz göz kırpmadan verilmiştir." dedi.

İran ve Suriye'deki gelişmeler gündemindeydi!

İran ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler hakkında da konuşan Özel, "İran'daki toplumsal hareketler partimiz tarafından takip edilmekte, sivilleri hedef alan aşırı müdahaleler ve olası senaryoların üzerinde durulmaktadır. Söz konusu gelişmelerin Türkiye açısından sınır güvenliği, göç riski, sosyal ve kültürel gerilimlerin yayılması gibi sonuçların ve bölgesel istikrar üzerindeki muhtemel etkileri ele alınmaktadır. Böyle bir ortamda komşumuz Suriye'nin yeniden çatışmalı bir ortama sürüklenmesi ciddiyetle ele alınmalıdır. CHP olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını savunuyoruz. 10 Mart mutabakatına uyulmasını önemsiyoruz. Bu durum toplumsal barış sürecini sekteye uğratmamalıdır. Kürt meselesinin çözümü için hızlı adımlar atılmalıdır. Terörsüz ve demokratik Türkiye bir an önce kurulmalıdır. Bunu başarmak Türkiye'nin kırılganlıklarını da azaltacaktır." ifadelerini kullandı.

"Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılacak!"

Emekli maaşı ile ilgili olarak vaatlerini de sıralayan Özel, "İlk aşamada en düşük emekli maaşını derhal bir asgari ücret seviyesine çıkaracağız. İlerleyen dönemlerde bir buçuk asgari ücretlik düzeyi yeniden yakalayacağız. Bayram ikramiyesini bir asgari ücrete çıkaracağız. Emekli maaşlarının bir asgari ücret olması için gereken kaynak bugün ilgili politika kurulu başkanımız tarafından yapılan sunumda 650 milyar lira olarak belirlenmiştir. Bu, geçtiğimiz hafta bin liralık zammın maliyeti söylendiğinde verilen rakamlarla da uyumludur.

Ve esas mesele; bugün emeklilere bir asgari ücret, 28 bin lira versek elbette onları yoksulluktan kurtaramayacağız, hatta açlık sınırının üstüne çıkaramayacağız ama onlara bir nefes aldıracağız. Önemli bir adım atmış olacağız. Bu önemli adım 650 milyar lira istiyor.

'Bu para yok' dediler, onda birini emekliye layık gördüler. Ancak bu para var. Çünkü getirip geçirdikleri bütçede 768 milyar lira, zengin şirketlerin ödemesi gereken vergiden vazgeçecekleri tutar. Vazgeçilen kurumlar vergisi kalemine 768 milyar lirayı bulanlar; yani alacakları vergiyi 'tamam tamam, sizden vergi almayalım' diyecekleri 768 milyarı bulanlar, emekliye 650 milyarı bulmamakta, vermemektedirler" dedi.

