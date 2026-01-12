Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in kalbi Kemeraltı’nda bir yapı değil, kentin trafik dengesi tartışmaya açıldı. Yıkım kararıyla kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı, yalnızca betonarme bir bina olmanın ötesinde, 30 yılı aşkın süredir Anafartalar Caddesi ve Tarihi Kemeraltı’nın araç yükünü sırtlayan hayati bir nefes borusuydu. Tartışmalar büyürken, otoparkın yapıldığı dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura, “Bu yapı ortadan kalkarsa o bölge arap saçına döner” sözleriyle karara sert tepki gösterdi. Özfatura aynı zamanda alanın ‘kaçak’ olduğuna ilişkin açıklamalara da cevap verdi.

“O otoparkı yıkmak çok büyük sıkıntı olur”

Çankaya Katlı Otoparkı’nın kendi döneminde yapıldığını ve büyük emek harcandığını söyleyen Özfatura, “O dönemde bu projeyi bir banka ile kat karşılığı anlaşarak yaptırmıştık. Onlara da orada banka şubesi vermiştik. Çankaya Katlı Otoparkı o bölge için gerçekten hayati bir yapı. Yoksa orası rezil olacaktı. Araç yoğunluğunu ciddi şekilde absorbe eden bir yapı. Bu yapının ortadan kalkmasıyla o bölge resmen arap saçına döner. O yapı ciddi bir ihtiyaçtı. Eskiden orada lokantaların olduğu bir yapı vardı. Biraz sıkıntılı da olsa hepsini boşalttık ve orayı otopark yaptık. Çok da iyi oldu. Aynı şeyi Karşıyaka’da kaymakamlığın orada da yaptık. Sonrasında yıkmak zorunda kaldık. Şimdi orası köy meydanı gibi kaldı. İzmir’de zaten otopark konusunda sıkıntılar var. İlk başkanlığım döneminde her inşaatın otoparkını da yapması için şart koymuştum. Sonrasında müteahhit mafyası kanunu değiştirtti, para ödeme sistemi getirdiler. O parayla otoparkın temelini atamazsın. İzmir’de ciddi sıkıntı var. Yollar, çift taraflı; neredeyse trafiğe kapalı. İzmir şu anda araç işgali altında. Az olan otoparkı da yıkmak çok büyük sıkıntı olur” ifadelerini kullandı.

“Agora bir mazeret değil”

Daha önce geçmiş dönem belediye başkanı Tunç Soyer’in de otoparkı yıkmak için girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Özfatura, “O zaman Tunç Bey’e de bunun doğru olmayacağını anlattım. Sonra olmadı, herhalde otoparkı kapatmaya vakti yetmedi. Agora’yı işaret ediyorlar ama o da bir mazeret değil. Agora’ya yeterince alan verildi” dedi.

“Kaçak yapı” cevabı: Ben imzaladım!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Otopark planlarda otopark olmayan bir alana yapılmış, dolayısıyla kaçak konumunda” ifadelerini de değerlendiren Özfatura, şunları söyledi: “Belediyenin yaptığı yapı kaçak olur mu? Mevzuata göre; bizim kendimize ait yapılarımızda ruhsat yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanınındır. Hilton Oteli’nde de bizim müşterek olduğumuz birtakım inşaatlarda da imzayı ben attım. Çünkü mevcut ilçe belediyesini beklersen, aranda ihtilaf da varsa iş sürüncemede kalır. Belediye başkanı için zaman çok önemli. O bakımdan Çankaya Otoparkı gibi kendimizin yaptığı eserlerde ruhsatı hep ben imzaladım. Belediyenin yapısına kaçak denir mi? Kaçak yapı dersen… Diyelim ki bir otel kaçak ama kamuyla bir ilgisi yok. Burada iyi de gelir elde eden bir kamu yatırımı. Kaçaksa düzeltsinler. En kolay cevap ‘kaçak’ demek. Şimdi bir de mantıklı düşünmek lazım: Orası vatandaş için, İzmir için önemli ve yararlı mı? Orası olmazsa o bölgede işin içinden çıkılmaz.”

“Otoparkın çürük olduğunu düşünmüyorum”

Üniversitelerle, meslek odalarıyla, esnaf temsilcileriyle bir araya gelip bölgenin akıbetine öyle karar verilmesi gerektiğini de söyleyen Özfatura, “Bir ekip kurup gerçek bir etüt yapılabilir. O zaman karar verilir sağlam mı, değil mi? Teknik olarak bu çağda her şeyin çaresi var. Güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme yapılır. Benim zamanımda inşaatlardan hiç taviz vermedik. Hem üniversitelerle hem de meslek odalarıyla bana muhalif olmalarına rağmen iş birliği içinde çalıştık. Buna Egekent ve EVKA’lar da dahil. Allah razı olsun demir, çimento ve diğer harç hesaplarında hiç taviz vermediler. Otoparkın çürük olduğunu düşünmüyorum. Fakat profesyonel bir ekip ölçse faydalı olur, her zaman da tedbirli davranmak lazım. Onun dışında da teknik olarak mutlaka çareleri vardır. Gerekirse yeniden de inşa edilir, dert değil. Fakat ne olursa olsun orada otopark şart. Birçok esnaf orada ekmek yiyor. Ekonominin böyle çöktüğü bir dönemde hele bir de CHP’li bir belediye bunu devamlı dile getirirken… Daha anlayışlı olmaları lazım” diye konuştu.