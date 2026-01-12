Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlara ilişkin hazırladığı kapsamlı soru önergelerini meclis gündemine taşıdı. Atmaca, istihdamdan kültür-sanat harcamalarına, doğrudan teminlerden İZSU’daki ihalelere kadar birçok başlıkta kamu kaynaklarının kullanımını sorguladı.

İSTİHDAM SÜRECİ VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Atmaca, Süt Kuzusu Projesi kapsamında istihdam edilmesi planlanan 38 kişiden 10’unun işe alınamadığını hatırlattı. Belediyenin bu durumu “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle açıkladığını belirten Atmaca, söz konusu kişilerin valilik, emniyet ve savcılık başvurularında herhangi bir olumsuz kayıt bulunadığını ifade etti. Atmaca, verilen sözlerin neden yerine getirilmediğini sorarak sürecin akıbetine ilişkin açıklama talep etti.

ŞEHİR TİYATROLARI VE DOĞRUDAN TEMİN ELEŞTİRİSİ

Atmaca, İZENERJİ üzerinden kapsam dışı yöntemle yapılan ve toplam bedeli 186 milyon TL’yi bulan alımlara dikkat çekti. Bu harcamaların Şehir Tiyatroları personel maaşları ve konuk sanatçı giderleriyle birlikte ciddi rakamlara ulaştığını söyledi. Bazı doğrudan teminlerin ise soru işareti yarattığını vurgulayan Atmaca, Ankara merkezli bir firmanın kısa sürede yapılan alımlarla belediye ile ticari ilişki kurmasını eleştirerek, İzmir’de bu işleri yapabilecek firmalar varken bu tercihin neden yapıldığını sordu

İZSU’DA ARAÇ KİRALAMA VE TAŞERONLAŞMA

Atmaca, İZSU Genel Müdürlüğü’nün hizmet ve iş araçlarına yönelik harcamalarının bugüne kadar 2 milyar 668 milyon TL’yi aştığını, kanalizasyon dairesinde 2025 yılında yapılan dört ihalenin ise KDV dahil 2 milyar 81 milyon TL’ye ulaştığını belirtti. Bu rakamların toplamda yaklaşık 5 milyar TL’ye denk geldiğini söyleyen Atmaca, kurum personelinin yapabileceği işlerin neden taşeronlara verildiğini sordu.

YAKLAŞIK MALİYET VE REKABET SORGUSU

17 Aralık 2025’te yapılan 63 adet iş aracı kiralama ihalesine de değinen Atmaca, yaklaşık maliyeti 423 milyon TL olan ihalenin 422 milyon 994 bin TL bedelle sonuçlanmasını eleştirdi. Açık ihalelerde ortalama yüzde 20 kırılma yaşandığını hatırlatan Atmaca, şartnamedeki teknik detayların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığına dair açıklama istedi.

“ADRESE TESLİM” İHALE İDDİASI

İhale takvimine dikkat çeken Atmaca, işe başlama tarihinin 1 Ocak 2026 olmasına rağmen sözleşmenin 9 Ocak’ta imzalandığını vurguladı. Bu süreçte araçların çalıştırılıp çalıştırılmadığının açıklanmasını isteyen Atmaca, kısa sürede araç ve personelin hazır hale getirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.

AYRINTILI AÇIKLAMA TALEBİ

Konuşmasının sonunda taşeronlaşma politikalarını eleştiren Atmaca, İZSU’nun temel hizmetlerinin dahi taşeronlara devredilmesinin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığını gösterdiğini belirterek, gündeme getirdiği tüm başlıklar hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminden ayrıntılı ve şeffaf açıklama talep etti.