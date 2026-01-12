Türkiye'de belli aralıklarla yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremler, vatandaşlarda büyük endişe yaratmıştı. Balıkesir merkezli depremlerin etkisi azalırken, farklı illerde de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bir deprem haberi de akşam saatlerinde geldi.

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Akşam saatlerinde yeni bir deprem haberi geldi. Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; 20.43 sıralarında meydana gelirken meydana geldiği derinlik ise 7.16 KM olarak açıklandı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: