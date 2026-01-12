Son Mühür - Balkanlar kaynaklı soğuk hava dalgası ve kuvvetli kar yağışı, Türkiye’nin geniş bir kesiminde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM’un uyarılarının ardından, buzlanma ve ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle valilikler peş peşe eğitime ara kararlarını açıkladı.

İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, gazi, malul gazi ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Ankara’da ise sadece kırsal mahallelerden gerçekleştirilen taşımalı eğitime bir gün ara verilirken, şehir genelinde eğitim-öğretimin süreceği belirtildi.

Eğitime bu illerde tamamen ara verildi

Kahramanmaraş

Sivas

Bingöl

Malatya

Yalova

Sakarya

Kocaeli

Gümüşhane

Tekirdağ

Yozgat (merkez ve bazı ilçeler)

Tunceli (12 ve 13 Ocak olmak üzere 2 gün)

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe bazında eğitime ara verilen yerler ise şu şekilde sıralandı: Adıyaman: Çelikhan, Gerger, Sincik Kayseri: Sarız, Pınarbaşı Elazığ: Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu, Kovancılar Adana: Tufanbeyli (taşımalı eğitim) Denizli: Çameli Ordu: Akkuş Edirne: İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü, Lalapaşa Kırklareli: İl genelinde taşımalı eğitim Afyonkarahisar: İhsaniye, Kızılören ve bazı belde/köyler