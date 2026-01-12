Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda meclisbaşkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde yapılan toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

Çöp tesisi meclis gündeminde

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi’nde yapılması planlanan çöp bertaraf tesisine ilişkin önerge gündeme geldi. Çöp tesisinin kurulacağı alana ait parsellerin, belediye iştiraki İZBETON A.Ş’ye devredilmesini içeren önerge mecliste görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

Önerge komisyonlara havale edildi

Meclise sunulan önergede, Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi’nde yer alan 22667 ada 25, 26, 32, 34, 40, 42, 45, 46, 48, 49 ve 50 parsel numaralı taşınmazların tamamı ile aynı adadaki 44 parselin yarı hissesinin, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenecek bedel üzerinden İZBETON A.Ş’ye ayni sermaye olarak devredilmesi talep edildi. Önerge, detaylı inceleme yapılmak üzere komisyonlara gönderildi.

Naldöken’de tepkiler sürüyor

Söz konusu alanla ilgili karar, daha önce mahalle sakinlerinin tepkisini çekmişti. Bornova’nın 45 mahallesi arasında uzun yıllar doğalgaz hizmetinden yararlanamayan, 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası okul ve sağlık ocağı yıkılan Naldöken Mahallesi, ayrıca bölgede faaliyet gösteren çimento fabrikasının çevresel etkileriyle de gündeme gelmişti. Mahalle halkı, İzmir’in çöp bertaraf tesisinin Naldöken’e yapılması ihtimaline karşı sosyal medya üzerinden örgütlenerek katılımlı toplantılar düzenlemiş, muhtarlar ve vatandaşlar çöp tesisine yönelik kaygılarını dile getirmişti.

Harmandalı Çöp Tesisi’nin kapatılmasının ardından İzmir’de yaşanan çöp sorunu sürerken, yeni bertaraf tesislerinin nerede kurulacağı kent kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.

Meclis üyelerine huzur hakkı

Gündeme gelen önergelerin arasında, 2026 Mali Yılı’nda meclis başkan ve üyeleri ile komisyon üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesine ilişkin önerge de yer aldı. Meclis ve komisyon toplantılarına katılım sağlanan her gün için ödenecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesini kapsayan önerge, detaylı şekilde değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara oy birliği ile sevk edildi.

2026-2027 dönemi toplu sözleşme düzenlemesi görüşüldü

Büyükşehir’in çalışanlarını yakından ilgilendiren bir önerge daha gündeme alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü ile yetkili sendika Tüm Bel-Sen arasında imzalanan ve 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesinin ardından, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak yeni döneme ilişkin sosyal haklara yönelik düzenlemeler meclisin gündemine taşındı. Üyelerin oy birliği ile komisyonlara sevk edildi.

İhtiyaç fazlası araçlar ilçelere bedelsiz devredilecek

İhtiyaç fazlası araçların ilçelerde daha verimli kullanılabilmesi amacıyla devri gündeme alındı. Önergeye göre, 35 BEV 026 plakalı engelli nakil aracı ile 35 BBC 500 plakalı çöp kamyonu Beydağ Belediyesi’ne, 35 BBB 405 plakalı çöp kamyonu ise Seferihisar Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilecek. Devir komisyonlarda incelenmek üzere bütçe komisyonlarına sevk edildi.

‘Halk taşıt tarifesi’ gelir kayıpları belediye tarafından sübvanse edilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, toplu ulaşımda uygulanan “Halk Taşıt Tarifesi” ile ilgili düzenleme gündeme geldi. Önerge ulaşım, bütçe ve hukuk komisyonlarına oy birliği ile sevk edildi.

Mevcut tarifeye göre 05:00-07:00 ve 19:00-20:00 saatlerinde geçerli olan ücretler, normal tarifelerin yarısı olarak uygulanıyor.

2026 yılında bu uygulamadan kaynaklanacak gelir kayıplarının, İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. tarafından hesaplanarak onaylı şekilde Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne iletilmesinin ardından belediye tarafından sübvanse edilmesi planlanıyor.

İZELMAN’a ayni sermaye devri

İZELMAN A.Ş.’nin sermaye artırımı kapsamında Karabağlar, Yaşar Kemal Mahallesi’ndeki 6337 metre kare taşınmazın 25 milyar 348 bin TL değerinde ayni sermaye olarak şirkete devri ve belediyenin sermaye payını korumak için 1 milyon 801 milyar 427 bin 318 TL’lik rüçhan hakkını nakdi olarak kullanması gündeme alındı. İlgili önerge acil kaydı ile komisyonlara havale edildi.