İzmir genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi yakalandı. Kent merkezi ve çevre ilçeleri kapsayan eş zamanlı baskınlarda toplam 143 şüpheli adli mercilere teslim edildi.

94 adrese eş zamanlı baskın

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde aranan şahısların tespiti için uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip sonuçlandı. Sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, il merkeziyle birlikte dış ilçelerde belirlenen 94 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

178 personel görev aldı

Operasyonlarda 178 polis memuru görev aldı. Saat 07.00 itibarıyla başlayan çalışmalar, gün boyunca aralıksız sürdü. Güvenlik güçleri, adreslerde yaptıkları aramalarda aranan şahısları tek tek yakalayarak gözaltına aldı.

24 saat süren çalışma sonuç verdi

Yaklaşık 24 saat süren operasyonlar sonucunda, toplam 143 aranan şahıs yakalanarak emniyet birimlerine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

