Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın birinci birleşimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılmadığı toplantı, Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır yönetiminde yapıldı. Oturumda başkanlıktan gelen önergeler ile komisyon raporları ele alındı.

Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri, Konak Belediyesi Ocak Ayı Meclisi’nde görüşülen ve kamuoyunda “Folkart alanı” ile ilişkilendirilen Çınarlı Mahallesi’ndeki imar planı değişikliği oldu. Söz konusu düzenleme, Konak Belediye Meclisi’nde 7 CHP’li üyenin şerh koymasına rağmen oy çokluğuyla kabul edilmiş, bu durum CHP’li meclis üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşandığı yorumlarına neden olmuştu.

Büyükşehir gündemine geldi

Tartışmalı önerge, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı. Konak Belediye Meclisi’nin 5 Ocak 2026 tarihli ve 09/2026 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği önerisi, detaylı olarak incelenmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Önerge kapsamında, Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde yer alan 8667 ada 12 parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Merkezi İş Alanı (MİA) olan kullanım kararının, yapılaşma koşulları korunarak “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesi öngörülüyor. TAKS 0.40, KAKS 3.50 ve en fazla 20 kat yapılaşma şartını içeren plan değişikliğine ilişkin nihai karar, komisyon raporlarının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nde verilecek.

İlgili önerge şu şekilde;

32. Konak Belediye Meclisinin 05/01/2026 tarihli ve 09/2026 sayılı Kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS: 0.40, KAKS: 3.50 yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA) olarak belirlenmiş olan Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi 8667 ada 12 parselin TAKS: 0.40, KAKS: 3.50, Yençok: 20 kat yapılaşma koşullu “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin **1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi.

(İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2831416)