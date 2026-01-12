Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır yönetiminde yapılan toplantıda, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

Toplantıda İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle mücadele kapsamında önemli bir karar alındı. Yağış, rüzgar, ani sıcaklık değişimleri ve deniz suyu sıcaklığının artması nedeniyle körfez yüzeyinde oluşan ölü balık, deniz marulu ve diğer atıkların temizlenmesi amacıyla 2 adet olan deniz süpürge gemisine bir yenisi daha eklenecek. Meclis gündemine 1 adet deniz süpürge gemisi alım kararı geldi.

Karar hakkındaki önerge ilgili komisyonlara meclis üyelerinin oylarıyla oy birliği ile gönderildi. Nihai karar önümüzdeki meclis toplantılarında belli olacak.

Geminin temini, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 2026 yılı bütçesinden finanse edilecek.